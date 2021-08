Przygraniczni kupcy zaniepokojeni. "Zdecydowanie mniej klientów z Niemiec"

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Pandemia nie napawa optymizmem kupców z przygranicznego targowiska w Osinowie Dolnym. Liczba klientów z Niemiec spadła nawet o połowę.

To wszystko przez złą politykę informacyjną tamtejszych władz, które nie informują na dużą skalę, na jakich zasadach mogą wjechać nasi sąsiedzi zza zachodniej granicy - mówią kupcy. Jak dodają, największy spadek kupujących jest ze stolicy Niemiec. - Jest zdecydowanie mniej klientów szczególnie z Berlina, ze 30-40 procent mniej. A my żyjemy głównie z Berlina, bo oni są bogatsi. Przez koronawirus jest u nich mniej pieniędzy, dlatego nie przyjeżdżają. Na początku, po otwarciu, było więcej, ale teraz słabnie. Oni nie wiedzą z tymi szczepionkami, czy muszą mieć certyfikaty, chodzą i nie wiedzą, czy w maskach, czy bez masek - mówią handlujący.



Na powrót klientów z Niemiec do Osinowa Dolnego liczy burmistrz Cedyni Adam Zarzycki, który ma nadzieję, że brak czwartej fali pandemii odrodzi targowisko. - Powoli się wszystko odradza. To dzięki pracowitości tych ludzi, którzy tam handlują. Mam nadzieję, że epidemia nie będzie się rozrastała i nie będzie czwartego etapu - dodaje Zarzycki.



Na targowiskach w Osinowie Dolnym pracuje kilka tysięcy osób, głównie mieszkańców Osinowa i okolicznych miejscowości.