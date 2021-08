"Owocowy Czwartek" z Radiem Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

To poranek z owocowymi prezentami dla naszych słuchaczy. Od rana wręczaliśmy przed naszą rozgłośnią koszyki wypełnione brzoskwiniami, bananami, czereśniami czy nektarynkami.

To był kolejny "Owocowy Czwartek" z Radiem Szczecin. - Super, to bardzo zdrowe. Dziękuję. Usłyszeliśmy o was w radiu przed chwilą. Jedziemy nad morze, także przyda się trochę owoców - mówili słuchacze.



- Zjemy z przyjemnością - dodał kierowca ambulansu ze szpitala.



Owoce dostaliśmy od "Owocowego Świata". Każdego ranka mamy dla Was w naszym letnim studiu niespodzianki. W piątek znów rozdamy albumy o Szczecinie i regionie.