Zmiany na trybunach nowego stadionu w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kilka tysięcy krzesełek jest obecnie montowanych na budowanym stadionie imienia Floriana Krygiera w Szczecinie.

Chodzi o tzw. trybunę wschodnią, na której prace powoli dobiegają już końca - mówi Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - To będzie lustrzane odbicie trybuny zachodniej, czyli część krzesełek będzie w ciemnym, antracytowym kolorze, część w granatowo-czerwonym. Montaż krzesełek oznacza, że zbliżamy się do pewnego etapu zakończenia niektórych prac na obiekcie i z tego się cieszymy.



Zadowolenia nie ukrywają kibice Pogoni Szczecin, którzy liczą tym samym na większą frekwencję na kolejnych meczach granatowo-bordowej drużyny.



- Piękny kolor, nasze barwy, nam kibicom się to bardzo podoba. Będzie ładna trybuna. Zależy nam na tym, żeby było jak najwięcej miejsc i żeby jak najwięcej kibiców przychodziło na mecze - mówią fani Portowców.



Termin ewentualnego udostępnienia kibicom powstającej obecnie tzw. trybuny wschodniej nie jest jeszcze znany.