Kto tonie i dlaczego? To zbadali naukowcy z US

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zbadali kto i dlaczego najczęściej się topi. Prześledzili wypadki z ostatnich 5 lat.

- Z naszego regionu topią się głównie panowie - mówi Mariusz Sikora, ekspert do spraw bezpieczeństwa. - Ma około 42-45 lat, tak zwany, nie obrażając nikogo, "zachodniopomorski Janusz" topi się na śródlądziu, topi się w weekend, topi się od godziny 8:00 do 18:00. W 30 proc. jest pod wpływem alkoholu. Wydaje mu się, że umie pływać, czyli ma niską kulturę pływania.



Badania objęły też turystów: - Południe Polski, mężczyzna w sile wieku, czyli od 30 do maksymalnie 42 lat. Sierpień, morze i człowiek odważny, któremu wydaje się, że może pływać - dodaje Sikora.



W tym roku, jak podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, utopiło się 226 osób.