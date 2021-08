Wiemy, kto wyremontuje Kolumba i Powstańców Wielkopolskich

Fot. pixabay.com / manfredrichter (CC0 domena publiczna)

262 miliony złotych - tyle ma kosztować przebudowa ulic Kolumba i Powstańców Wielkopolskich.

Miasto wybrało wykonawcę prac - firmę ZUE - poinformowała rzecznika Tramwajów Szczecińskich Hanna Pieczyńska.



- Przed nami jeszcze czas na ewentualne odwołania, a później kontrola unijna. Są to standardowe procedury, przy tak dużych kwotach jest to naturalne. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to podpiszemy z tym wykonawcą umowę - dodała Pieczyńska.



Prace obejmą m.in. remont nawierzchni oraz wymianę torowisk z trakcją także na ulicy Dworcowej, Chmielewskiego, Smolańskiej, a także przebudowę pętli Pomorzany. Inwestycja jest dofinansowana z unijnych pieniędzy, wykonawca będzie miał dwa lata od podpisania umowy na zakończenie prac.