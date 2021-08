Kołobrzeg: miasteczko profilaktyczne zaprasza

W ramach działającego od ponad miesiąca "Programu Profilaktyka 40 Plus" każdy Polak, który ukończył 40. rok życia może bezpłatnie wykonać pakiet badań diagnostycznych. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Miasteczko profilaktyczne stanie w Kołobrzegu. W godz. 12-18 przed Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA przy ul. Portowej na wszystkich chętnych będą czekać eksperci Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Będziemy promować "Program Profilaktyka 40 Plus - zapowiada rzeczniczka zachodniopomorskiego oddziału Funduszu, Małgorzata Koszur.



- Robimy to wspólnie z tymże sanatorium, a także z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie. Będzie pomoc w wypełnieniu ankiety, w uzyskaniu e-skierowania skierowania na badania. Będziemy też przy stanowiskach mierzyć ciśnienie, poziom cukru, będzie wykonywana spirometria, pomiar CO2 w płucach, konsultacje specjalistyczne, w tym dietetyka - poinformowała.



Na miejscu będzie można też otrzymać kartę EKUZ, a kobiety w wieku od 50 do 69 lat będą mogły wykonać mammografię.



W ramach działającego od ponad miesiąca "Programu Profilaktyka 40 Plus" każdy Polak, który ukończył 40. rok życia może bezpłatnie wykonać pakiet badań diagnostycznych obejmujący m.in. morfologie krwi, ocenę funkcji wątroby czy stężenie cholesterolu.