RSnW: "Białoruś prowadzi wojnę hybrydową"

Ostatnie wydarzenia na granicy białorusko-litewskiej to efekt aktywności białoruskich służb - ocenił w "Radiu Szczecin na Wieczór" wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Maciej Wąsik.

W tym roku już ponad 4 tysiące nielegalnych migrantów z Iraku, Syrii czy krajów Afryki trafiło na Litwę z Białorusi. W ub. roku było to 81 osób. - Białoruskie służby wykorzystują migrantów - ocenił wiceszef naszej dyplomacji- Prawdopodobnie ściągają ich specjalnie na teren Białorusi po to, żeby destabilizować sytuację w krajach sąsiednich, po to, żeby prowadzić za ich pomocą - za pomocą żywych ludzi - wojnę hybrydową. To oczywiście nie jest wojna, gdzie leje się krew, ale jest to wojna, gdzie stwarza się sąsiadowi pewien problem - podkreślił.Od wtorku Litwa odsyła na Białoruś nielegalnych imigrantów próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. Wiceminister Wąsik zapewnił , że granica polsko-białoruska jest bardzo dobrze strzeżona.