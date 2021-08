Prezenty dla słuchaczy od Radia Szczecin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Magia Żagli", album z fotografiami Szczecina czy Pomorza Zachodniego i bilety na festiwal "Garaże". To wszystko rozdawaliśmy w piątek w letnim studiu Radia Szczecin.

Nasi prowadzący chwilami nie nadążali z wręczaniem prezentów. - Zaraz wybiorę sobie "Magię Żagli". Wczoraj słyszałem i czułem się zaproszony na dzisiejszy dzień. Usłyszałam Was i pomyślałam, że to będzie wspaniały prezent dla mojego męża. Proszę "Pomorze Zachodnie". Myślę, że zawitam do was nieraz - tak mówili szczecinianie, którzy odwiedzili nasze plenerowe studio.



W ramach naszego letniego studia od poniedziałku do piątku mamy prezenty i niespodzianki dla słuchaczy. Zaczynamy znów po weekendzie.