Coraz więcej sterników "na gazie", a kara jak za prowadzenie auta [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

7 pijanych sterników zatrzymała szczecińska policja w ostatnim tygodniu lipca. To w ramach ogólnopolskiej akcji "Bezpieczne Wakacje".

Policjanci z referatu wodnego regularnie patrolują wody Szczecina i okolic. Rekordzista zatrzymany w ostatnich dniach miał 1,5 promila alkoholu we krwi.



- Ludzie bez wyobraźni ryzykują życie i zdrowie swoje oraz innych - podkreśla sierżant sztabowy Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - To nie dzieje się w telewizji. To dzieje się naprawdę i to może spotkać każdego, kto decyduje się na tak nieodpowiedzialne podejście do spraw bezpieczeństwa, zarówno na wodzie, jak i na drodze, bowiem warto pamiętać, że każdy sternik, który jest pod wpływem alkoholu, jest przez nas w majestacie prawa, traktowany tak samo jak kierujący pojazdem mechanicznym.



Za prowadzenie motorówki po spożyciu alkoholu grozi, oprócz grzywny, dodatkowo areszt a nawet zakaz prowadzenia pojazdów na okres minimum pół roku.