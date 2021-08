Mobilny punkt szczepień pozostanie w Kołobrzegu do 11 sierpnia, a każdego dnia będzie czynny w godzinach 10-18. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Mobilny punkt szczepień pozostanie w Kołobrzegu do 11 sierpnia, a każdego dnia będzie czynny w godzinach 10-18. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Mobilny punkt szczepień pozostanie w Kołobrzegu do 11 sierpnia, a każdego dnia będzie czynny w godzinach 10-18. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Mobilny punkt szczepień przeciw COVID-19 rozpoczął swoją pracę w Kołobrzegu.

Punkt szczepień stanął w centrum miasta, na Skwerze Pionierów. Punktualnie o godzinie 10 zaszczepiły się tu pierwsze osoby. Jak mówili zaszczepieni, przekonało ich przede wszystkim to, że na miejscu podawany jest jednodawkowy preparat firmy Johnson&Johnson.



- Jest to mobilny punkcik, więc szybko i sprawnie, bez problemów i przede wszystkim: jedna dawka. Jeden dzień, z głowy, odhaczone. - Na spokojnie i bez problemów. Jak człowiek wyjedzie, to jest łatwiej, no nie?! - mówili.



Mobilny punkt szczepień pozostanie w Kołobrzegu do 11 sierpnia, a każdego dnia będzie czynny w godzinach 10-18. Łącznie w tym czasie personel medyczny jest gotowy do zaszczepienia nawet 1 tysiąca osób.