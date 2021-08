Czerwona flaga na Dziewokliczu

Fot. Piotr Rakowski [Radio Szczecin/Archiwum]

To z powodu zanieczyszczonej wody - wyjaśnił w audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Andrzej Kus, rzecznik miasta do spraw komunalnych i ochrony środowiska.

- To niewielkie przebarwienia wody, tuż przy brzegu. Jeszcze nie mamy potwierdzenia, że to sinice. Ale dla bezpieczeństwa wywiesiliśmy czerwoną flagę, jednocześnie zrobiliśmy wstęp niebiletowany, nie można wchodzić do wody, ale z pozostałych uroków kąpieliska można korzystać. To jest akwen otwarty, należy to przeczekać - powiedział.



Sanepid pobrał już próbki wody. Wyniki badań będą znane najprawdopodobniej w weekend. Kąpać się natomiast można np. na kąpielisku na Jeziorze Głębokim.