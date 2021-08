Kończy się remont wokół Urzędu Morskiego. Nowy pomysł na dziedziniec [ZDJĘCIA]

Kończy się remont tarasów znajdujących się wokół Urzędu Morskiego w Szczecinie. Prace mają zostać zakończone na przełomie sierpnia i września.

To ostatni element zewnętrznej części budynku, który musiał zostać odnowiony - mówi Paweł Szumny, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. - Udało się nam usunąć najgorszą usterkę w zabytkowym obiekcie, czyli nieszczelność tarasu, która powodowała, że obiekt był na bieżąco zalewany. Nasze lokale, dzierżawcy byli systematycznie zalewani. Zostały wyremontowane balustrady. Został nawet ściągnięty oryginalny piaskowiec, jaki został wykorzystany w 1888 roku do wykończenia balustrad.Jest też pomysł, aby zadaszyć jeden z dziedzińców Urzędu Morskiego w Szczecinie. - Ze względu na naszą pracę zdalną, brakuje nam przestrzeni związanej z liczbą sal, gdzie możemy prowadzić telekonferencje. Jeżeli pan konserwator i środki pozwolą nam na to, to jest koncepcja, żeby w przyszłości wykorzystać któryś z dziedzińców i zrobić coś na wzór obiektu, który znajduje się w urzędzie wojewódzkim - tłumaczy Szumny.Prace przy odnowieniu tarasów Urzędu Morskiego w Szczecinie trwały dwa lata.