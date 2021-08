"Profilaktyka 40 Plus". Cel: odbudowywać zdrowie Polaków [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Rządowy program "Profilaktyka 40 Plus" jest w piątek promowany w Kołobrzegu. Na miejscu można także wykonać badania i skonsultować się ze specjalistami.

Miasteczko profilaktyczne Narodowego Funduszu Zdrowia stanęło przy kołobrzeskim sanatorium MSWiA. Trwa akcja zachęcania mieszkańców i turystów do udziału w programie "Profilaktyka 40 Plus".



Poseł Czesław Hoc z PiS mówi, że w ten sposób rząd chce odbudowywać zdrowie Polaków. - Będziemy zachęcali do tego, żeby Polacy po 40. roku życia poddawali się profilaktycznym badaniom, a więc morfologia krwi, profil lipidowy, parametry nerkowe, parametry wątrobowe - wymienia Hoc.



Na miejscu można także wykonać część badań - mówi dyrektor zachodniopomorskiego oddziału NFZ Agnieszka Pietraszewska-Macheta. - Na stanowiskach można zrobić podstawowe badania: cukru, spirometryczne, możemy wydać kartę EKUZ, jest również mammobus.



Miasteczko zdrowia w Kołobrzegu będzie czynne do godziny 18.