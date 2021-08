Trudne piątkowe powroty. "Autoradio" z Estakady Pomorskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

To nie były łatwe powroty do domów. Spore korki na ulicach Szczecina przyniósł kierowcom piątek. Te w drodze do Estakady Pomorskiej sięgały ulicy Wyszyńskiego.

Na miejscu pracowali policjanci, którzy kierowali ruchem aut. Dla mundurowych to obecnie codzienność. Oprócz dyrygowania kierowcami wjeżdżającymi na wiadukt, muszą bardzo często stopować wszystkich, którzy używają skrótu przez okoliczną stację benzynową.



Korki dotknęły również wszystkich jadących na południe miasta i regionu. Kilkanaście a nawet kilkadziesiąt minut w kolejkach stali wszyscy jadący Drogą Krajową numer 31 oraz Drogą Krajową numer 13.



Informujemy o tym, co dzieje się na drogach, również dzięki naszym słuchaczom. Ci relacjonują nam najważniejsze wydarzenia, dzięki numerowi telefonu: 510 777 222.