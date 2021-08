W kinie... w Węgorzynie. Pierwszy raz od 30 lat

Fot. pixabay.com / qiipqiipfly (CC0 domena publiczna)

Po ponad 30 latach, mieszkańcy Węgorzyna mogą ponownie zasiąść w fotelach kinowych.

Gmina jest pierwszą w województwie, która sfinansowała z własnych środków budowę kina i przystąpiła do sieci "Kino za rogiem".



W czwartek, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, otworzono kino, a widzowie mogli obejrzeć pierwszy seans.



- Świetnie, nie spodziewałam się tu takiego kina. Długo czekaliśmy na ten moment, żeby móc tutaj przyjść do kina, takiego z prawdziwego zdarzenia, w Węgorzynie na miejscu. - W latach '70 powstała o naszym miasteczku piosenka: "O Węgorzyno, o Węgorzyno, jest restauracja, plaża i małe kino". Do tej świetności chcemy dążyć - mówili zadowolenie mieszkańcy.



W kameralnym kinie jest 20 miejsc, a koszt budowy sali kinowej, to 100 tysięcy złotych.