Piknik Ekologiczny na Łasztowni

Ekologicznie będzie w sobotę na Łasztowni... i oczywiście radiowo. W Terminalu Kultury w Szczecinie rusza pierwszy taki Piknik Ekologiczny.

To impreza rodzinna, zwłaszcza dla najmłodszych. W programie gry i zabawy, będzie m.in. dmuchana bramka z otworami symbolizującymi pojemniki do segregacji śmieci czy mega puzzle XXL - EkoMiasto. Każdy będzie mógł własnoręcznie zrobić ekologiczne przypinki czy namalować ekoplakat. Organizatorzy zapraszają też do zabawy na ekopaletach.



Oczywiście Radio Szczecin też tam będzie - wpadnijcie i Wy!



Relacje na antenie RS: od godz. 11, bo właśnie wtedy piknik się zaczyna. Impreza potrwa do godz. 15. - wstęp jest bezpłatny.



Terminal Kultury mieści się na samym końcu Łasztowni, tuż za wesołym miasteczkiem.