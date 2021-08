Jeśli weekend, to i utrudnienia na drogach [AKTUALIZACJE, ZDJĘCIA]

Uwaga kierowcy: półmetek wakacji za nami, ale nie oznacza to, że drogi - szczególnie nad morze i z powrotem - są w pełni przejezdne. Sprawdzamy i aktualizujemy informacje z dróg i przeprawy promowej.

Godzina 13.00



Coraz większe - już kilkunastokilometrowe korki - utworzyły się na drodze S3 i autostradzie A6. Jadąc w kierunku Kołbaskowa czy też w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego kierowcy zwalniają już na obwodnicy Goleniowa. Ten korek sięga Węzła Kijewo.



Niezmiennie zalecamy zmotoryzowanym, którzy jadą na południe naszego regionu, aby korzystali z trasy alternatywnej. O tej porze proponujemy przejazd przez Golczewo, Nowogard, Stargard i Pyrzyce.



Spory korek na autostradzie A6 także dla jadących w kierunku Gdańska i w kierunku Świnoujścia. Obecnie kierowcy utkną już w okolicy Węzła Podjuchy. Ten prawie 10-kilometrowy zator sięga węzła Rzęśnica.





Godzina 11.55



Ponad 10-kilometrowy korek utworzył się na drodze S3 trzy i autostradzie A6. Utkną w nim jadący w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego i w kierunku Kołbaskowa. Zator przy dojeździe do Węzła Kijewo widoczny jest już w okolicach Węzła Kliniska.



Kolejny 10-kilometrowy korek także na nitce w kierunku Gdańska i w kierunku Świnoujścia. Kierowcy stoją w nim od Węzła Podjuchy aż do Węzła Rzęśnica. Zmotoryzowanym, którzy pokonują nasz region niezmiennie zalecamy trasę alternatywną przez Golczewo, Nowogard, Stargard i Pyrzyce.



2-kilometrowy korek utrzymuje się także na wyspie Uznam przy dojeździe do karsiborskiej przeprawy promowej w Świnoujściu. Tutaj czas oczekiwania na wjazd na prom sięga dwóch godzin. Od strony wyspy Wolin to jedna godzina.









Godzina 11.00

Wielokilometrowe korki utworzyły się na drodze S3 - to dla jadących w kierunku nadmorskim. Pierwsza, 4-kilometrowa kolejka widoczna jest już między Węzłami Gryfino i Klucz. Kolejna - już prawie 5-kilometrowa - między Węzłami Podjuchy i Dąbie.







Jadącym od południa naszego regionu w kierunku nadmorskim zalecamy trasę alternatywną przez Pyrzyce, Stargard, Nowogard i Golczewo.







To nie koniec utrudnień: ponad 2-kilometrowy korek utworzył się także na ulicy Karsiborskiej w Świnoujściu. Chodzi o nitkę dojazdową do przeprawy promowej, gdzie czas oczekiwania po stronie wyspy Uznam sięga co najmniej dwóch godzin.







Po stronie Wyspy Wolin na wjazd na prom oczekujemy godzinę.





Godz.10.00

Prawie czterokilometrowy korek utworzył się na drodze S3 między Węzłem Gryfino a Węzłem Kijewo. Utkną w nim przede wszystkim jadący w kierunku Gdańska czy też w kierunku Świnoujścia.Spora kolejka pojazdów utworzyła się także na ulicach Pomorskiej i Karsiborskiej w Świnoujściu (wjazd i wyjazd z miasta). Chodzi o dojazd do przeprawy promowej, gdzie czas oczekiwania sięga co najmniej jednej godziny.