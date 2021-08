Pielgrzymi na motocyklach, podróż przez całą Polskę

Ponad 100 osób z całego kraju weźmie udział w pielgrzymce motocyklistów "Od Krzyża do Krzyża". Start w poniedziałek przy Bałtyckim Krzyżu Nadziei w Pustkowie.

Cztery dni później pielgrzymi dojadą do Zakopanego, pod krzyż na Giewoncie. W pielgrzymce wezmą udział 23 małżeństwa, w sumie wyjedzie ponad 80 motocykli. Już w niedzielę jednak dwa wydarzenia poprzedzające start pielgrzymów.Najpierw o godz. 11 w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie Dąbiu odprawiona zostanie msza św. za zmarłego pod koniec lipca jednego z uczestników pielgrzymki w przeszłości, ks. Jana Zalewskiego.- Wyrazem pamięci o nim jest eucharystia, która będzie sprawowana z potrzeby serca pielgrzymów z Moniek k. Białegostoku, spod Wrocławia, z Wielkopolski, którzy zadeklarowali, ze przyjadą na mszę świętą, a później udamy się wspólnie na grób księdza Jana do Chojny - zapowiada ks. Marian Augustyn, również motocyklista i proboszcz parafii.O godz. 17 uczestnicy wyjazdu spotkają się w Pustkowie.- Tam zostaniemy podzieleni na grupy według pojemność silników motocykli i możliwości kierowców, ponieważ nie podróżujemy jedną kolumną, ale poruszamy się w mniej więcej 10-ciomotocyklowych grupach - dodaje.W poniedziałek po mszy św. wszyscy wyruszą do Zakopanego.