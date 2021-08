Imprezę organizuje Klub Honorowych Dawców Krwi Legion wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jeszcze przez dwie godziny można odwiedzić teren Muzeum Techniki Wojskowej przy Bulwarze Gdańskim - do godz. 14 potrwa tam akcja "Wakacje z kropelką krwi".

Na miejscu można oddać krew, m.in. po to, by pomóc 3-letniej Mai Dąbrowskiej chorującej na nowotwór.



Na krwiodawców czekają upominki, a na odwiedzających atrakcje: pokaz sprzętu wojskowego, coś słodkiego i wizyta w bunkrze, w którym znajdują się np. karabiny czy pistolety.



- Kto odda krew dostaje niespodziankę. Oprócz tego jest kawa i herbata, dzieciaczki mają sprzęt do malowania twarzy i watę - wyliczała jedna z organizatorek.



Imprezę organizuje Klub Honorowych Dawców Krwi Legion wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.