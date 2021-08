Fundacja Siepomaga - Razem dla Ingi z Przęsocina Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Dmuchane zabawki, przejażdżki kucykiem czy malowanie buziek... - na szczecińskich Jasnych Błoniach rozpoczął się ''Ingusiowy Piknik''.

To impreza, z której dochód zostanie przeznaczony na leczenie Ingi Niedźwiedzkiej z Przęsocina. Roczna dziewczynka cierpi na SMA i potrzebuje kosztownego leczenia.



Na miejscu koniecznie odwiedźcie namiot Radia Szczecin - znajdziecie go przy fontannie "Bartłomiejka".



Impreza potrwa do godz. 20.