Ingusiowy piknik na Jasnych Błoniach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Na szczecińskich Jasnych Błoniach trwa charytatywny "Ingusiowy piknik". Kilkanaście stoisk z jedzeniem czy rękodziełem, dmuchane zamki, przejażdżki kucykiem czy licytacje.

Wszystko to, żeby uzbierać pieniądze na kosztowny lek dla rocznej Ingi Niedźwiedzkiej z Przęsocina.



- Bardzo fajnie. Jest dużo atrakcji dla dzieci. Co miesiąc wpłacamy pieniądze dla Ingi - mówi kobieta, która przyszła na piknik.



- Popularnością cieszy się gulasz z dzika pieczony w kotłach żeliwnych na ognisku - dodaje wolontariuszka.



Impreza potrwa do godziny 20.