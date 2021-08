Choszczeński Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął testowanie urządzeń. źródło: https://choszczno.pl/

Szybką pomoc w nagłych wypadkach mają zapewnić opaski alarmowe, które trafią do starszych mieszkańców Choszczna.

Choszczeński Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął testowanie urządzeń. Na razie trafią one do 20, którzy są pod opieką placówki.



Opaski przypominają zegarki, mają dotykowe ekrany, czujniki upadku, mierzą puls i ciśnienie. Są wyposażone także w przycisk SOS, który pozwala na szybkie połączenie z pracownikiem Ośrodka, członkiem rodziny czy też wybranie numeru alarmowego.



Jeśli urządzenia się sprawdzą - trafią także do innych mieszkańców.