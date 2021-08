Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Rozpoczyna się długo oczekiwana przez kierowców wymiana nawierzchni na drodze między Ustowem a Smętowicami. Przebudowa rusza we wtorek i zostanie podzielona na trzy etapy.

Pierwszy między Ustowem a Kurowem, drugi między Kurowem a Siadłem Dolnym, a trzeci etap między Siadłem Dolnym a Siadłem Górnym - mówi Magdalena Sochanowska, naczelnik Wydziału Dróg Publicznych w Starostwie Powiatowym w Policach.



- W tym tygodniu przystępujemy do frezowania nawierzchni, odbędzie się ono równocześnie na wszystkich trzech odcinkach podczas kierowania ruchem. Następnie pod koniec tygodnia wykonawca przystąpi do układania warstw bitumicznych. Te prace będą odbywać się w godzinach popołudniowych i przy ruchu wahadłowym sterowanym sygnalizacją świetlną - mówi Sochanowska.



Prace drogowe potrwają około miesiąca. Koszt inwestycji to kwota ponad 1 milion 600 tysięcy złotych.