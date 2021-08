Prezenty od i... dla Radia Szczecin

Fot. Jarosław Gowin [Radio Szczecin] Fot. Jarosław Gowin [Radio Szczecin]

Zazwyczaj to my wręczamy wam upominki - dzisiaj role się odwróciły. Od rana - w naszym letnim studiu - przed siedzibą Radia Szczecin - rozdawaliśmy wam albumy oraz przewodniki po Szczecinie i regionie od wydawnictwa Zapol, ale... sami też dostaliśmy miły upominek.

- Upiekłam dzisiaj dla was ciasto drożdżowe ze śliwkami. Przyszłam przynieść wam ciasto oraz pozdrowić męża, moją koleżankę oraz wszystkich słuchaczy Radia Szczecin. Cieszę się, że jesteście bardzo lubię was słuchać z rana - mówiła słuchaczka.



A od środowego poranka będziemy na was czekać z kolejnymi niespodziankami.