Starostwo Powiatowe w Policach ma pomysł na drogi. Szuka funduszy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Prawie 60 milionów złotych chce pozyskać Starostwo Powiatowe w Policach na przebudowę sieci dróg naszego regionu.

Wsparcie na planowane inwestycje miałoby pochodzić z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" - mówi naczelnik Wydziału Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Policach Magdalena Sochanowska. - To są inwestycje, które generują olbrzymie wydatki i duże zaangażowanie finansowe, dlatego powiat nie jest w stanie sobie sam poradzić z tymi kosztami. Cały czas szukamy możliwych źródeł dofinansowania i naprzeciwko nam wyszedł Bank Gospodarstwa Domowego, który włącznie z rządem ogłosił nabór na wnioski o dofinansowanie tych inwestycji.



Planowane przez starostwo polickie inwestycje to między innymi przebudowa dróg powiatowych w okolicach miejscowości Stobno i Będargowo, rozbudowa drogi z Bezrzecza do Wołczkowa czy też modernizacja ulicy Cisowej i ulicy Nadbrzeżnej w Policach.