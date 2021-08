Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

18 lat więzienia grozi mężczyźnie, który ukradł samochód, a jego właścicielowi groził nożem.

37-latek w Gościnie wsiadł do przypadkowego auta i wymachując ostrzem zmusił kierowcę do ucieczki. Następnie sam usiadł za kierownicą i odjechał.



Jego agresywna jazda zwróciła uwagę innych kierowców, którzy próbowali zatrzymać przestępcę. Ten jednak w trakcie próby ucieczki jazdę zakończył w przydrożnym rowie.



Tam zatrzymali go już policjanci. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił na trzy miesiące do aresztu. Ma już na koncie podobne przestępstwa.