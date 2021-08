"Liczę na większość w głosowaniu ustawy medialnej"

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Rzecznik rządu Piotr Müller uważa, że w Sejmie jest większość, aby przyjąć projekt nowelizacji ustawy medialnej.

W jego ocenie, zmiany wspierają też posłowie spoza Zjednoczonej Prawicy. - Liczę na to, że dziś kwestie związane z ustawą medialną uzyskają odpowiednią większość - powiedział Müller. - To już widać spośród deklaracji w Sejmie, bo również posłowie spoza Zjednoczonej Prawicy zapowiedzieli, że zagłosują za ustawą medialną i my przekonywaliśmy też posłów spoza ZP, aby to zrobili.



Sejm ma się w środę zająć projektem zmian w ustawie o radiofonii i telewizji autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Nowelizacja zakłada między innymi zmiany w regulacjach dotyczących przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału zagranicznego.