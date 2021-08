"Titanic" w Letnim Studiu Radia Szczecin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Albumy oraz przewodniki po Szczecinie i regionie od wydawnictwa ZAPOL, koszulki, kubki i inne radiowe gadżety rozdawaliśmy w środę w naszym Letnim Studiu Radia Szczecin.

Do zdobycia były także bilety do kina Helios. Aby je dostać trzeba było jednak zgadnąć, z jakiego filmu pochodzi melodia, którą nuciła Paulina - współprowadząca nasz poranny program.



- Chcieliśmy odwiedzić wasze studio, bo w samochodzie słuchamy Radia Szczecin przez cały czas. - To był "Titanic". Moja córka jest fanką, pójdziemy na ten film - mówili słuchacze.



W czwartek - z naszym "owocowym czwartkiem" - będziemy gościli w Międzyzdrojach.