Najnowsze kino w Polsce na festiwalu w Ińsku

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

48. Ińskie Lato Filmowe na półmetku. W środę w programie najnowsze kino polskie oraz ciąg dalszy retrospektywy Jacka Petryckiego.

Widzowie, oprócz projekcji, rano wzięli udział w spacerze etnobotanicznym, który poprowadziła Anna Traut-Seliga. Uczestnicy wycieczki poznali zalety między innymi pokrzywy i podagrycznika, a nawet przygotowywali z nich potrawy.



- Bieda skłaniała ludzi do tego, żeby eksperymentować, szukać, żeby przypominać sobie dziedzictwo przodków. Różnorodność tzw. chwastów sprawiała, że ludzie potrafili dzięki nim przetrwać i to nawet pewnie w lepszym zdrowiu niż wielu obżerających się tylko świniną czy innymi tego typu smakołykami - mówiła Traut-Seliga.



W kinie dziś między innymi o 16 dokument Tomasza Wolskiego pod tytułem "1970". To opowieść o stłumieniu protestów na polskim wybrzeżu w grudniu 1970 roku, ale z punktu widzenia władzy.



- Odnalazłem w IPN-nie 16 godzin niezwykłych rozmów - mówi reżyser Tomasz Wolski. - To są rozmowy sztabu kryzysowego MSW w Warszawie. Rozmowy telefoniczne, które prowadzili koordynując akcję. Oni dzwonili głównie do Gdańska, Gdyni i Szczecina. Opowiada o pewnym przebiegu tych wydarzeń. Te rozmowy mówiły same za siebie. O tym co się działo, o atmosferze. Ja nie muszę tam dopowiadać, jeżeli chodzi o fakty historyczne.



Wieczorem przed kinem Morena organizatorzy festiwalu zapraszają na koncert zespołu "Bajzel".