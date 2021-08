Mniej zaginięć dzieci, ale alkohol wciąż obecny - plaża Świnoujście [ZDJĘCIA]

W tym roku na świnoujskim kąpielisku najczęstsze interwencje to urazy, a nie - jak poprzednio - zaginięcia dzieci. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] W tym roku na świnoujskim kąpielisku najczęstsze interwencje to urazy, a nie - jak poprzednio - zaginięcia dzieci. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] W tym roku na świnoujskim kąpielisku najczęstsze interwencje to urazy, a nie - jak poprzednio - zaginięcia dzieci. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] W tym roku na świnoujskim kąpielisku najczęstsze interwencje to urazy, a nie - jak poprzednio - zaginięcia dzieci. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Przed ratownikami na nadmorskich kąpieliskach jeszcze trzy tygodnie dyżurowania. Ci ze świnoujskiej plaży zauważają, że w tym roku jest mniej zaginięć dzieci. Niestety, nie wszystkie problemy znikają.

W tym roku na świnoujskim kąpielisku najczęstsze interwencje to urazy, a nie - jak poprzednio - zaginięcia dzieci. Adam Wąsik, koordynator ratowników zauważa, że kampanie informacyjne przynoszą efekty.



- Jeżeli chodzi o zaginięcia, poszukiwania dzieci, spadło nam na numer dwa. Nasza praca wpływa na to, że rodzice coraz czujniej podchodzą do bezpieczeństwa swoich pociech - przyznaje.



Niestety, wciąż nie brakuje lekkomyślnych. Ci przeceniają swoje możliwości, a co gorsza - robią to pod wpływem alkoholu.



- ​Mimo działań prewencyjnych podejmowaliśmy z wody cztery osoby. Jedna z nich była po spożyciu dużej ilości alkoholu - poinformował.



O tym, że spożywanie alkoholu na plaży jest karane przypomina Grzegorz Śrek, komendant świnoujskiej policji.



- W miejscach publicznych nie wolno spożywać alkoholu. Jeżeli zostanie to ujawnione, osoba może zostać ukarana mandatem - przestrzega.



W 2020 roku w Polsce przed utonięciem alkohol spożywało 117 osób.