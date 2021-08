"Poznaj moc bałtyckiego wiatru" w Międzyzdrojach

Fot. pixabay.com / pasja1000 (CC0 domena publiczna)

Radio Szczecin i Polska Grupa Energetyczna we wspólnej strefie edukacyjno-warsztatowej.

W czwartek nasza radiowa ekipa nadawać będzie z Międzyzdrojów, gdzie na wczasowiczów czeka moc atrakcji. Oprócz strefy wypoczynku Radia Szczecin, spacerowicze dzięki specjalnym okularom będą mogli przenieść się do wirtualnej rzeczywistości oraz zagrać w gry planszowe czy koło fortuny.



Przedstawiciele PGE z kolei zaprezentują skalę turbiny wiatrowej oraz korzyści z czerpania energii odnawialnej.



Ponad to, na wszystkich czeka strefa sportowa - boisko do gry w siatkówkę plażową, piłkę nożną i badmintona.



Wszystko w ramach cyklu "Poznaj moc bałtyckiego wiatru". Jego celem jest promocja budowy morskich farm wiatrowych oraz edukacja w zakresie stosowanych przez PGE działań dotyczących ochrony środowiska. W Międzyzdrojach w dniach od 12 do 17 sierpnia odbywa się ostatnia edycja wakacyjnych spotkań. Wcześniej, PGE odwiedziło również Lubiatowo, Łebę oraz Ustkę.