Budowa węzła w Kołbaskowie może oznaczać wzrost cen nieruchomości

W Kołbaskowie powstanie największy węzeł drogowy w regionie, łączący autostradę A6, planowaną obwodnicę zachodnią Szczecina oraz budowaną Warzymic i Przecławia.

Przez to w zawrotnym tempie wzrastają ceny działek budowlanych, nawet do 100 złotych za metr kwadratowy - alarmują eksperci od rynku nieruchomości.Jak mówi Krzysztof Papierski, ekspert ds. nieruchomości kupujący nieruchomości w rejonie budowy dróg, nie stracą ani grosza na ich wartości.- Nieruchomości tutaj w pobliżu na pewno nie stracą na wartości, a być może nawet i wzrosną. Powstanie tych obwodnic spowoduje, że wybudują się nowe firmy. Myślę, że będzie większe zainteresowanie na wykup działek. Ich kupno na pewno ma sens, bo jakaś większa firma będzie chciała ją odkupić celem postawienia jakiejś hali - mówi Papierski.W pełni gotową obwodnicą Przecławia i Warzymic pojedziemy pod koniec 2023 roku, a obejście zachodnie Szczecina, będącą przedłużeniem S6, ma być gotowe do 2027 roku.