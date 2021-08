Marian wita turystów w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Najpopularniejsza mewa w Kołobrzegu ma swoją kolejną rzeźbę. Tym razem pojawiła się ona na marinie.

Marian to postać wymyślona przez grafika Dariusza Jakubowskiego przedstawiającego mewy w niecodziennych sytuacjach, jak choćby na deskorolce czy z aparatem fotograficznym.



Najnowsza miejska rzeźba to Marian jadący rowerem po desce, co stanowi nawiązanie do popularnych zawodów rozgrywanych w kołobrzeskim porcie jachtowym. Marek Padjas, wiceprezes Ligi Morskiej i Rzecznej mówi, że kolejny Marian stanął właśnie w miejscowej marinie.



- Jest posadowiony przy wejściu do portu. Po lewej stronie. Kto wchodzi na teren naszej mariny, po lewej stronie będzie go witał codziennie Marian, który jedzie na rowerze - powiedział Padjas.



To już siódme miejsce na mapie Kołobrzegu, w którym można spotkać skrzydlatą rzeźbę. Mariany zainstalowano już m.in. przy molo czy w centrum miasta.