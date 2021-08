Gry i atrakcje dla każdego na plaży w Międzyzdrojach. Trwa akcja "Poznaj moc bałtyckiego wiatru".

Polska Grupa Energetyczna razem z Radiem Szczecin zaprasza do wspólnej zabawy. W strefie edukacyjno-warsztatowej można zagrać w gry planszowe, siatkówkę, piłkę nożną i badmintona.Ponadto, na spacerowiczów czekają quizy związane z energią odnawialną. Do strefy aktywnego wypoczynku przychodzą całe rodziny.- Dobrze się bawimy, jest fajna impreza - mówią uczestnicy zabawy.Akcja potrwa do godziny 14. Jej celem jest promocja budowy morskich farm wiatrowych oraz edukacja w zakresie ochrony środowiska.