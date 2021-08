Wiecha nad Fabryką Wody [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zawieszono wiechę na Fabryce Wody na szczecińskiej Gontynce. Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przy użyciu dźwigu budowlanego zawieszono uroczyście wiechę na Fabryce Wody na szczecińskiej Gontynce.

Inwestycja jest zrealizowana w połowie.



- Osiągnęliśmy niespełna 50-procentowe zaawansowanie realizacyjne na tym obiekcie. Na budowie na stałe pracuje ok. 250 pracowników, niebawem będzie ich około 500. Budowa przebiega w znakomitym tempie - poinformował Jarosław Szczupak z Alstalu, głównego wykonawcy inwestycji.



Fabryka Wody to aquapark wraz z częścią edukacyjną. Pomiędzy budynkami będzie płynęła rzeczka.



- To nawiązanie do Szczecina i Wałów Chrobrego. Budynek jest ukształtowany jak meandry rzeki, rzeka przepływa pod mostem, na którym się znajdujemy. Stanowi on łącznik między edukatorium a aquaparkiem - zaznacza projektant Fabryki Wody, Andrzej Truszczyński.



Niebawem rozpocznie się najtrudniejszy i najbardziej żmudny czas na budowie, czyli wykończenie budynków.



- Wiecha to wielowiekowa tradycja polegająca na zawieszeniu na konstrukcji dachu budynku wieńca składającego się z kolorowych wstążek, kwiatów i gałązek. Tradycja ta sięga XIV wieku - podkreśla Zbigniew Zieliński z firmy budującej aquapark.



Fabryka Wody kosztuje 350 milionów złotych.