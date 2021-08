Użycie barwnika jest uzgodnione m.in. z Inspekcją Sanitarną. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Użycie barwnika jest uzgodnione m.in. z Inspekcją Sanitarną.

Spokojnie to tylko awaria - uspokaja Szczecińska Energetyka Cieplna. Zielona ciecz od kilku dni wpływa do jeziorka przy ulicy Nad Rudzianką na prawobrzeżu Szczecina. O sprawie powiadomili słuchacze "Czasu Reakcji".

Jak tłumaczyła rzeczniczka SEC, Danuta Misztal - trwa sprawdzanie nieszczelności w sieci ciepłowniczej w tym rejonie. By ją wykryć, do instalacji wpuszczana jest ciecz o intensywnej, zielone barwie.



- Woda wydobywająca się z pękniętej rury znalazła ujście w gruncie do kanalizacji deszczowej. To była najłatwiejsza droga, żeby się przedostać do jeziorka. Stąd taki, dość spektakularny efekt - przyznała.



Użycie barwnika jest uzgodnione m.in. z Inspekcją Sanitarną.



- Barwnik jest bezpieczny dla środowiska i dla ludzi. Stosujemy go w odpowiednich stężeniach i wartościach - dodała Danuta Misztal.



Awaria sieci dotyczy dwóch bloków przy ul. Brązowej, ma być usunięta w najbliższych godzinach.