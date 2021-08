Kiedy Kołobrzeska Karta Turysty?

Kołobrzeska Karta Turysty ma być ofertą dla przyjezdnych nastawionych na zwiedzanie miasta. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Kołobrzeska Karta Turysty ma być ofertą dla przyjezdnych nastawionych na zwiedzanie miasta. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Kołobrzeska Karta Turysty ma być ofertą dla przyjezdnych nastawionych na zwiedzanie miasta. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Czy Kołobrzeg wzorem Gdańska wprowadzi kartę turysty? Na takie rozwiązanie czekają przyjezdni wypoczywający nad morzem.

Kołobrzeska Karta Turysty ma być ofertą dla przyjezdnych nastawionych na zwiedzanie miasta. Wykupując kartę otrzymywaliby oni pakiet wejściówek do miejscowych atrakcji turystycznych, np. na molo, latarnię morską czy do muzeów.



Szczegóły programu miały zostać przedstawione w czwartek podczas posiedzenia miejskiej komisji sportu i turystyki. W ostatniej chwili spotkanie jednak przełożono.



Turyści, którzy wypoczywają nad morzem mówią, że z chęcią skorzystają z programu.



- Super pomysł. Taka karta turysty jest już wszędzie na świecie. Policzy się każdy dzień, każde wejście, na pewno byłoby więcej. - Może i dobry pomysł. To na pewno się opłaca - mówili.



Kołobrzescy radni tematem karty turysty mają zająć się za dwa tygodnie. Jej wprowadzenie będzie możliwe najwcześniej w przyszłym roku.