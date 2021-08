Motocyklami "Od Krzyża do Krzyża". Pielgrzymi na Giewoncie

Około 40 osób wejdzie w piątek przed krzyż na Giewoncie. W ten sposób zakończy się pielgrzymka "Od Krzyża do Krzyża".

W poniedziałek, ponad stu uczestników wyjechało na motocyklach od Bałtyckiego Krzyża Nadziei w Pustkowie do Zakopanego. W czwartek dotarli znad Bałtyku do stolicy Tatr, w piątek część z nich wejdzie na szczyt.



W sumie w pielgrzymce wzięły udział 23 małżeństwa, kilkunastu kapłanów, którzy zorganizowali cały wyjazd.



- Co najbardziej lubię na tej pielgrzymce? Przede wszystkim połączenie pasji z wiarą i pewnym braterstwem w pielgrzymowaniu na naszych motocyklach od krzyża do krzyża. To, co mnie urzeka to jeszcze fakt, że można poznać różne zakątki naszego pięknego kraju, poznajemy różne sanktuaria - mówi ks. Piotr Abroziak z Warszawy, który wziął udział w pielgrzymce po raz drugi.



Uczestnicy dobrze wspominają ostatnie dni na dwóch kółkach, a część z nich chce dotknąć jeszcze krzyż na Giewoncie.



- Jest to niezwykłe duchowe przeżycie. - Wrażenia są cudowne, bardzo duchowo przeżywam tę pielgrzymkę, poznałam wspaniałe osoby. Na pewno takie pielgrzymki bardzo umacniają, jeśli ktoś się wybiera z kimś bliskim to umacniają też relację. - Mam nadzieję, że o poranku nadal będę miał silną wolę, aby wejść na Giewont. Chociaż trud pielgrzymowania przez kilka dni mocno dał już się we znaki - mówili pielgrzymi.



W rajdzie wzięło udział ponad 80 motocykli.