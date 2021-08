W Gryfinie powstanie ciepłownia?

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Planowana jest budowa ciepłowni dla Gryfina. To zapowiedź nowej spółki, Energia Ciepła Oddział w Szczecinie, która powstała po wydzieleniu firm ciepłowniczych z Polskiej Grupy Energetycznej.

Szacunkowy koszt budowy nowej ciepłowni dla Gryfina, to kilkadziesiąt milionów złotych.



- Ciepłownia ma być opalana gazem - mówi Dariusz Lociński, dyrektor szczecińskiego oddziału PGE Energia Ciepła. - Są w tej chwili realizowane pewne koncepcje, pierwsza z nich, o której warto wspomnieć, to budowa źródła ciepła. Tylko w zależności od tego, jaki model zostanie przyjęty. W lokalizacji Gryfino, tam chcemy po prostu wybudować nowe źródło, które nam pozwoli dostarczać mieszkańcom ciepło.



Spółka PGE Energia Ciepła ma 16 elektrociepłowni w całym kraju.



- Spółka jest ogólnopolska, my jesteśmy największym dostawcą ciepła w tym segmencie, mamy na poziomie 20 proc. rynku w skali kraju. W tym jest 16 lokalizacji. W zależności od lokalizacji, posiadamy źródła i sieć dystrybucyjną. W przypadku oddziału Szczecin są to źródła, plus sieć dystrybucji ciepła w lokalizacji Gryfino - tłumaczy Lociński.



W naszym regionie, spółka ma elektrociepłownię Pomorzany i Szczecin oraz sieć ciepłowniczą w Gryfinie. Jest największym dostawcą ciepła dla Szczecina. Zatrudnia 350 osób.