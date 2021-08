Zapraszamy na weekendowe atrakcje w Szczecinie i regionie.

PIĄTEK

Kawowy poranek z Radiem Szczecin

W wakacyjnym porannym terenowym studiu Radia Szczecin, jak zawsze moc atrakcji.

Dziś w letnim studiu Qualia Cafe pod Magnolią przy al. Wojska Polskiego 73 w Szczecinie, darmowa kawa do degustacji oraz pokaz jej parzenia. Na miejscu będzie head roaster Paweł Drzażdżewski, czyli Mistrz Polski Roasting, w zawodach w paleniu kawy, organizowanych przez najważniejsze stowarzyszenie kawowe Specialty Coffee Association. Mistrz Polski Roasting wszedł do elitarnego grona "TeamPoland", zrzeszającego wszystkich Mistrzów Polski w kawowych dyscyplinach i będzie reprezentował kraj na Mistrzostwach Świata. Paweł opowie, jak się przygotowuje do Mistrzostw Świata, jak wygląda jego praca na co dzień. Będzie miał też do wygrania dla naszych słuchaczy wypaloną przez siebie kawę - Szczeciński Sztos. Po dawkę kofeiny z przelewu zapraszamy wszystkich chętnych od 7.00 do 9.00!



Meisinger Music Festival - Szczecin 2021

trwa zbiórka na kosztowne leczenie dziewczynki.

Dziś rusza festiwal organizowany przez szczecińskiego solistę gitarowego - Krzysztofa Meisingera. Zainauguruje go koncert w Bazylice pw. św. Jana Chrzciciela. W tym roku artyści zagrają dla małej Ingi z Przęsocina, która choruje na SMA. Na specjalnej stronie





O godzinie 19.30, w Bazylice p.w. Św. Jana Chrzciciela w Szczecinie, koncert VIVALDI.

Michael Maciaszczyk - skrzypce

Liv Migdal - skrzypce

Polish Art Philharmonic Wstęp jest bezpłatny.





Będzie śmiesznie w ramach Festiwalu Komedii Szpak (12-14 sierpnia)



Jak zachęcają organizatorzy: jeśli chcesz spróbować swoich sił i postawić pierwsze kroki na stand-upowej estradzie, to wieczór dla Ciebie! Debiutanci oraz zaprawieni w komediowych bojach komicy sprawdzą na szczecińskiej widowni fragmenty swoich nowych oraz premierowych programów. Imprezę na Zamku Książąt Pomorskich, która startuje o 18.00 poprowadzi Damian Wiking Usewicz.





O 19:00 - również na Zamku, Adam van Bendler



W nowym kabaretowym programie Adama, między innymi o wszystkich pokusach i skutkach pracy komika w polskim show biznesie. Emocjonalna kolejka górska, w której ostatni wagonik złowrogo piszczy, a operator chyba zapomniał, że przejażdżka jeszcze się nie skończyła, zostawiając na górze krzyczących ludzi. Co jest sposobem na karierę i dlaczego nie można zbudować z pieniędzy ściany, chroniącą przed depresją i wieczną pustką? Tego dowiecie się w nowym programie "Placebo”.





Na koniec piątkowych wydarzeń w ramach SZPAK-a , o 21.00 - Łukasz "Lotek” Lodkowski i Rafał Rutkowski.



Jedyna taka okazja, aby zobaczyć internetowe show Lotka i Rutka na żywo na scenie. Komicy zabiorą nas w podróż po najlepszych fragmentach zrealizowanych dotąd programów, a specjalnie dla szpakowej publiczności pokażą też sceny i skecze, które nie znalazły miejsca w dotychczasowych odcinkach Lotek i Rutek prezentują.





Koncert Bitaminy

W ramach imprezy "Letnie Brzmienia" - koncerty: Bitamina, Miętha, Vito Bambino. Łasztownia, godzina 20.00.







Letnie Brzmienia, to ogólnopolski cykl koncertów organizowany przez agencję Good Taste Production w 9 największych polskich miastach.





Bitamina jak mówią artyści: powstała z przyjaźni i miłości do muzyki. Słychać to w tekstach i w produkcji bitów. Eksperymentują z hip-hopem, zaskakują samplami i jazzowym klimatem.







Vito Bambino to polski wokalista i aktor na stale mieszkający w Niemczech. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w 2003 roku i od tamtej pory regularnie publikuje nowe utwory. Związany jest mocno z zespołem Bitamina, którego jest wokalistą.



Miasto pełne koloru, czyli Iluminacje Szczecin!



Szczecin rozświetli się dziesiątkami kolorów i sprawi, że spacer ulicami miasta zamieni się w barwną podróż, pełną wyjątkowych widoków. Przed nami kolejna odsłona szczecińskiego festiwalu koloru. Spacer szlakiem szczecińskich iluminacji, najlepiej zacząć spod fontanny na Wałach Chrobrego. Mijając podświetloną Łasztownię, przechodząc przez Stare Miasto, dojdziemy do Trafostacji Sztuki, gdzie będzie przygotowana pierwsza niespodzianka. Dalej, kierując się w stronę fontanny na Placu Zwycięstwa, miniemy podświetloną Katedrę św. Jakuba i Bramę Portową. Stamtąd warto będzie skierować się na Deptak Bogusława - ponoć pasaż w centrum miasta zmieni się nie do poznania.







Miejscem, które z pewnością zatrzyma na dłużej, będzie Park Żeromskiego. Gra światłem i barwą zmieni tę naturalną przestrzeń w bajkową scenerię. Tutaj powiedzenie: "podążaj w stronę światła" nabierze dosłownego znaczenia. Wszystkie ścieżki będą schodziły się w jedno miejsce, które będzie tętnić kolorem, muzyką i pozytywnymi wibracjami. Na centralnym placu Parku stanie scena, będzie też strefa chilloutu i kącik piw kraftowych oraz food trucki.







Iluminacje to także nowe aranżacje świetlne, które pojawią się w miejskiej przestrzeni, wyłącznie tego jednego wieczoru. Wały Chrobrego, Plac Orła Białego, Ściana Płaczu, 13 MUZ, Aleja Kwiatowa czy Plac Lotników - to tylko część miejsc, gdzie zabłysną nowe neony oraz barwne światła.



Wszystkie aranżacje zaświecą o godz. 21.00 i będą cieszyć oko do późnych godzin nocnych. Warto przyjść i zobaczyć to na własne oczy!







SOBOTA



Biegowe Bulwarove, czyli imprezy... nie tylko biegowe na Łasztowni w Szczecinie. Początek o 9.00



Do pokonania będzie trasa o długości 5 km wzdłuż Odry.

Do tego koncerty, strefa chilloutu i zabawa na piasku:

11:00-17:00 - muzyka, leżaczki, gry plenerowe, planszówki, food trucki, stoisko Akademicki Szczecin - Akademii Morskiej.

11:00-16:00 - Gryf Basket Cup 2021 Puchar Szczecina

9:00 - Start pierwszej tury Biegowe Bulwarove - Biegi nad Czystą Odrą w Szczecinie

10:00 - Biegi Kota Umbriagi

12:00 - start drugiej tury biegu dla dorosłych

13:00 - Fitness dla całej rodziny z Dom Kultury Słowianin

15:00 - Fitness dla wszystkich z Seniorka 75





W ramach SZPAK-a w południe na Jasnych Błoniach w Szczecinie - Joga śmiechu.



Wydarzenie plenerowe dla wszystkich mieszkańców Szczecina! Przybądźcie na Jasne Błonia i dajcie się ponieść jodze śmiechu! Nie musicie się w żaden sposób przygotowywać, wystarczy, że przyjdziecie, a Szczeciński Klub Śmiechu zadba o Wasz relaks i dobre samopoczucie! Wstęp jest bezpłatny.





Wolin z Rybą na talerzu - tym razem w Kamieniu Pomorskim.



Znana i lubiana cykliczna impreza, w której udział bierze Radio Szczecin. W naszym terenowym studiu będą do zgarnięcia gadżety radiowe, a także będzie można wziąć udziału w programie "Aktywna sobota", od 10.00-15.00



W czasie imprezy, czyli od 12:00 do 18:00 - bezpłatne degustacje ryb, konkursy i gry, Strefa Rybki Wolinki dla najmłodszych oraz muzyka "na żywo".





W ramach festiwalu SZPAK, również impreza pod hasłem "SZCZECIN Z GŁOWĄ!" - wycieczka komediowa:



Start o godz. 14:00, na Zamku Książąt Pomorskich. To będzie w yjątkowa, komediowa wycieczka z prawdziwym znawcą szczecińskich anegdot - Przemkiem Głową! Przemek poprowadzi nas swoją autorską trasą, podczas której zwiedzimy miejsca nieoczywiste i posłuchamy o najciekawszych anegdotkach z dawnej i współczesnej historii naszego miasta. Wstęp jest bezpłatny.





W ramach Meisinger Music Festival - Szczecin 2021



w Pałacu w Przelewicach, o 16.00 w ramach koncertu VIVALDI:

Michael Maciaszczyk - skrzypce

Liv Migdal - skrzypce

Polish Art Philharmonic Wstęp jest bezpłatny.





Szpak po raz kolejny i "Recital Joanny Kołaczkowskiej"



Wydarzenie ruszy o godz. 21:00 na Zamku Książąt Pomorskich. Recital królowej polskiego kabaretu, brawurowe kreacje aktorskie, wbijający w fotel wokal i równie zamaszyste dźwięki akompaniującego Łukasza „Lopeza” Pietscha na pewno na długo zapadną w pamięć. Wstęp jest biletowany.







"Letnie Brzmienia" - Nosowska:

W ramach imprezy "Letnie Brzmienia" odbędzie się koncert znanej artystki pochodzącej ze Szczecina - Katarzyny Nosowskiej. Nosowska od 25 lat nieustannie zachwyca wrażliwością, charyzmą i poszukiwaniem nowych środków wyrazu. Wokalistka legendarnej grupy Hey, od kilku lat, stawia na solową karierę. Jej książki w odcinkach "A ja żem jej powiedziała…" można posłuchać na antenie Radia Szczecin, a samej artystki w wersji muzycznej na Łasztowni, przy ul. T. Wendy 8 o 20:00. Wstęp jest biletowany.







NIEDZIELA:



Bulwarove - dzień drugi.

11:00-17:00 - muzyka, leżaczki, gry plenerowe, planszówki, food trucki czy stoisko. Akademicki Szczecin (tym razem gościmy Akademia Morska w Szczecinie) - to plan na niedzielę!

11:00-16:00 - Finał Konferencji Zachodniej Polskiej Ligi Koszykówki 3x3.

11:00 - 75 minut Yogi z "Yoga Academy Szczecin".



2. Rajski dzień na Rayskiego - to impreza szczecińskiej ulicy, czyli jej mieszkańców, przechodniów i przedsiębiorców. Będzie się działo!



Strefa zakupu i wymiany książek, warsztaty jazdy na deskorolkach i dwóch kółkach, gra miejska inspirowana szczecińskimi mozaikami, a nawet zabytkowy Autosan. Wszystko to czekać będzie na mieszkańców w Śródmieściu. "Rajski dzień na Rayskiego" potrwa od godz. 12.00 do 20.00. Wstęp jest bezpłatny.



Orkiestra Wojskowa wśród róż i nie tylko...

W Różanym Ogrodzie Sztuki w Szczecinie, w Święto Wojska Polskiego, wystąpi Orkiestra Wojskowa, a na najmłodszych czekają warsztaty i spektakl.





W ramach cyklu Różanka Dzieciom, w godz. 11.00-14.00.

Kamienice szczecińskie: Warsztaty graficzne.



Uczestnicy, pod kierunkiem animatora, stworzą własną „matrycę graficzną” z materiałów o różnych fakturach: kartony, koronki, tkaniny, sztuczne futro, liście itp., a następnie wykonają własnoręcznie odbitkę graficzną przy pomocy farby graficznej oraz przenośnej prasy. Prace będą inspirowane zdjęciami kamienic na Szczecińskim Podzamczu.





Od godz. 13.00 rusza i



W ramach Różanego Ogrodu Sztuki, o godz. 12.00



Orkiestra Wojskowa zaprezentuje program składający się z piosenek i melodii wojskowych (tych starszych i całkiem współczesnych) oraz melodii z małego i dużego ekranu. Orkiestra zagra pod batutą Dowódcy-Kapelmistrza st. chor. szt. Szymona Kierski.





4. Memoriał Maniaka Szczecin 2021



Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Wiesława Maniaka - Litewska 20, Szczecin, godzina 18.30. Memoriał Wiesława Maniaka jest cyklicznym wydarzeniem upamiętniającym najwybitniejszą legendę szczecińskiego sprintu, medalisty olimpijskiego (Tokio’64), Mistrza Europy.







Zawody odbywają się od czterech lat na stadionie lekkoatletycznym imienia samego Maniaka i obfitują w wiele ciekawych konkurencji lekkoatletycznych, w których mierzą się najlepsi zawodnicy z Polski, Europy i innych zakątków Świata.





Tegoroczna edycja jest szczególna, ponieważ zawody będą pierwszą okazją do zaprezentowania się lekkoatletów bezpośrednio po Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.



W tym roku zestaw konkurencji nieznacznie różni się od tych w latach poprzednich. Nowością podczas Memoriału będzie rzut oszczepem mężczyzn, skok wzwyż kobiet i bieg na 100 metrów przez płotki kobiet.





W ramach imprezy "Letnie Brzmienia" - Kortez



Koncert artysty o 20:00 na Łasztowni w Szczecinie: ul. T. Wendy 8, Szczecin.

Kortezowi na scenie będą towarzyszyć: Krzysztof Domański, Robert Szymański i Tomasz Ziętek. Podczas koncertów usłyszymy zarówno stare szlagiery, jak i trochę zapomniane piosenki z repertuaru Korteza.

nteraktywny spektakl „Złota rybka” z elementami szczecińskimi. Jak informują organizatorzy: to uniwersalna historia, która w inteligentny sposób krytykuje skąpstwo i pragnienie tylko wartości materialnych. Czasami mniej znaczy więcej, co udowadnia główny bohater. Jest nim rybak, który uwielbia przyrodę̨ i ciężko pracując stara się̨ zaspokoić́ wygórowane pragnienia swojej leniwej żony. Spektakl uczy pokory wobec przyrody i pokazuje, że warto jest pomagać́ innym. Nie brak w nim zaskakujących elementów i zabawnych sytuacji, a obok uśmiechu wywołuje również̇ wzruszenie. Czy Złotej Rybce uda się̨ przechytrzyć́ wredną żonę̨ Rybaka?