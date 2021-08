Radio Szczecin na pobudkę. Kawa i słodkości dla naszych słuchaczy! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Świeża kawa od profesjonalnego baristy i to w towarzystwie mistrza Polski. To nasza dzisiejsza propozycja w ramach letniego studia Radia Szczecin.

W piątek od rana zapraszaliśmy wszystkich chętnych na małą czarną od Qualia Cafe przygotowaną przez Michała Żmudę. Można było także porozmawiać z mistrzem Polski w Paleniu kawy - Pawłem Drzażdżewskim. Chętnych nie brakowało.- Mi nie trzeba humoru poprawiać, ale niestety już nie śpię od dłuższego czasu, także teraz pora skorzystać z kawki u was. W dzień jestem kurierem, wieczorami wodzirejem, a trzy tygodnie temu zostałem ojcem - także nie śpię. Kawa schodzi u mnie w ilościach hurtowych, dlatego przyjechałem skorzystać. - Polowałem już na was kupę czasu, generalnie jestem z Nowogardu i w końcu udało mi się was dopaść. - Jedziemy na wywołanie porodu. Dziękujemy za gratulacje - mówili słuchacze, częstujący się kawą.Od poniedziałku do piątku codziennie mamy dla Was różne niespodzianki - poza kawą - częstujemy Was też drożdżówkami od Asprodu, rozdajemy prezenty i radiowe gadżety.