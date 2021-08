Największe hity Bad Boys Blue. Były członek zespołu zaprasza w Radiu Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Rui Carlos Ferreira - były członek legendarnej grupy Bad Boys Blue - odwiedził w piątek studio Radia Szczecin. Był gościem programu Grzegorza Lamenta.

Zaprosił wszystkich słuchaczy na jutrzejszy koncert w Kamieniu Pomorskim i zaskoczył... płynną polszczyzną. Ale jak się okazało, zna aż pięć języków. - Portugalski, hiszpański, francuski, polski i angielski - wymienił Rui Carlos Ferreira. - Skończyłem studia w Polsce, w Warszawie. Z moją pierwszą żoną Polką rozstaliśmy się, ale teraz też mam kobietę Polkę. Serdecznie zapraszam w sobotę do Kamienia Pomorskiego, do amfiteatru, gdzie zagram największe hity Bad Boys Blue. Przybywajcie.



Wcześniej w Kamieniu Pomorskim też festyn z Rybą na Talerzu z Radiem Szczecin od 12.

A o tym, jak Carlos trafił do zespołu i jego epizodzie w serialu "13 Posterunek" można dowiedzieć się oglądając wideo.