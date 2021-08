Kolejne 30 kilometrów dla pasjonatów dwóch kółek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Prawie 30 kilometrów nowych tras rowerowych powstanie w tym roku w regionie.

We wrześniu zostanie oddany do użytku ponad 5-kilometrowy odcinek z Myśliborza do Głazowa.



Kończy się też budowa 6-kilometrowego łącznika Mostkowo - Dzikowo, który ułatwi dojazd do Barlinka. Drogi rowerowe powstają również w okolicach Trzcińska-Zdroju, Choszczna i Drawska Pomorskiego.



Dodatkowo kilkadziesiąt kilometrów Trasy Pojezierzy Zachodnich zostanie oznakowanych. Całość ma mieć w sumie ponad 420 km. Umożliwi to komfortowe, bezpieczne podróże na rowerze od polsko-niemieckiej granicy w Siekierkach do Białego Boru na wschodnich krańcach województwa, a także od Dobrej i Szczecina przez Stargard do Ińska i Drawska.