Podejrzane paczki nie przeszły

Nielegalne farmaceutyki w paczkach z Indii i Tajlandii - ujawnili je funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Łączna wartość rynkowa tych preparatów to prawie 10 tysięcy złotych - mówi Małgorzata Brzoza, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - To były leki na potencje, jak i substancje przeciwko pasożytom. Podejrzenie wzbudziły opisy tych paczek. Bardzo często na takich przesyłkach nadawcy deklarują, że to są suplementy, papier do drukarek lub nie zawierają żadnego opisu. W tym przypadku funkcjonariusze się nie mylili. Kontrola potwierdziła, że znajdują się tam leki, które są nielegalnie sprowadzane na polski rynek.



Osobom wprowadzającym do obrotu produkty lecznicze bez pozwolenia grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.