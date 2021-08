"Lato Kierowców": Jak będzie wyglądało zachodnie obejście miasta? [WIDEO]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Zachodnia Obwodnica Szczecina w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych. To oznacza, że znajdą się środki na realizację tej inwestycji. Czy trzeba liczyć się z utrudnieniami? O tym i wiele więcej powiemy w popołudniowej audycji "Lato Kierowców".

W dotychczasowych programach budowy dróg szczecińskiej obwodnicy nie było - komentuje Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.



- Ta zmiana, która nastąpiła, to było zaprezentowanie przez premiera Mateusza Morawieckiego założeń projektu nowego programu budowy dróg krajowych, do roku 2030. W ramach tego programu mają powstać wszystkie drogi ekspresowe, w tym również Zachodnia Obwodnica Szczecina - dodaje Grzeszczuk.



Ponad 50 kilometrów drogi ekspresowej, będącej przedłużeniem drogi ekspresowej S6, będzie kosztować ponad 5 miliardów złotych. Obwodnica ma być gotowa do 2027 roku. Program "Lato Kierowców" startuje o godzinie 16:00.