Wyjątkowa historia polskiej armii w Ameryce [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Polskie wojsko i jego bohaterskie dokonania słynne są na całym świecie. Wiele z epizodów pozostaje jednak nieznanych, jak ten kanadyjski. W klubie 12 Brygady Zmechanizowanej można podziwiać wystawę pokazującą epizod tworzenia armii polskiej w 1917 roku w Kanadzie.

Ekspozycja "W drodze do niepodległości. Kanadyjski przystanek - obóz Kościuszko w Niagara-on-the-Lake, 1917-1919" ukazuje losy 20 tysięcy polskich emigrantów, którzy zdecydowali się walczyć o niepodległość Polski - mówi Anita Maksymowicz, autorka wystawy.



- Mnie zauroczyło to, że tak wielu polskiego pochodzenia chłopaków i mężczyzn zgłosiło się ponad sto lat temu, żeby walczyć w armii, która jeszcze nawet na dobre jeszcze nie powstała. W imię kraju, którego nie było, w którym nie żyli, bo mieszkali w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie - mówi Maksymowicz.



Wystawa pokazuje niezwykłe historie i więzi polsko-kanadyjskie - mówi Wojciech Grochowalski, organizator prezentacji.



- Dostali stare kanadyjskie koszary, tam mieszkali niestety w namiotach, sami budowali sobie baraki. Mieszkali też w domach u Kanadyjczyków, którzy początkowo byli przerażeni, natomiast później się okazało, że byli bardzo zadowoleni. Do dzisiaj jest tam polskie muzeum, a Polacy są tam miło wspominani - mówi Grochowalski.



Wystawę otworzył dowódca szczecińskiej 12 Dywizji Zmechanizowanej, generał Dariusz Parylak. Ekspozycję można oglądać w klubie dywizji.