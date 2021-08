Część kąpielisk przy Jeziorze Miedwie wciąż nieczynna

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Kąpiel w Jeziorze Miedwie w Morzyczynie i Zieleniewie nadal zabroniona.

W czwartek w wodzie wykryto sinice, niestety zakaz zostaje utrzymany - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Iwona Wróbel, kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Kobylanka.



- Sanepid wydał nam decyzję o zakazie kąpieli do odwołania. Musimy oczekiwać na to, że zmienią się warunki pogodowe, że przyjdzie trochę wiatru, może deszczu. To pozwoli rozgonić sinice - mówiła Wróbel



W sobotę kolejne badanie - dodała kierownik referatu w Urzędzie Gminy Kobylanka.



- Będziemy wizualnie kontrolowali stan jeziora. Może się okazać, że w nocy przyjdzie silniejszy wiatr, zamiesza trochę wodą i sinice ustąpią - mówiła Wróbel.



Aktualna informacja dotycząca jakości wody jest dostępna na stronie Głównej Inspekcji Sanitarnej pod hasłem "serwis kąpieliskowy".



Sanepid ostrzega przed toksycznym działaniem sinic. W przypadku kontaktu z nimi może dojść do poparzeń skóry lub dolegliwości układu pokarmowego.