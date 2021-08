Świnoujście stawia na rowery

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Rowerowe wyspy to wizytówka Świnoujścia, które z roku na rok staje się coraz bardziej przystępnym dla rowerzystów miastem. Samorząd planuje budowę kolejnych dróg dla jednośladów.

7 tysięcy przejazdów ścieżką rowerową jednego dnia - to szczyt, jaki w tym roku osiągnął ruch na drodze łączącej Świnoujście z Ahlbeckiem. Na tej samej trasie od połowy maja 2017 roku przejechano 3 miliony razy. To dowód na to, jak wielu rowerzystów korzysta ze świnoujskich dróg.



Z tego cieszą się mieszkańcy, którzy coraz częściej zamiast samochodu wybierają rower.



- Polecamy rowerki i piesze spacery. - Ja jestem rowerzystą, więc chciałabym by były ścieżki rowerowe. Dużo ścieżek rowerowych. - Brakuje nam ścieżek rowerowych w centrum miasta - mówią mieszkańcy Świnoujścia.



Rzecznik prezydenta Jarosław Jaz informuje, że choć dziś samych miejskich ścieżek jest wiele, powstaną kolejne.



- Łącznie to będzie ponad dwa kilometry nowych ścieżek rowerowych w Świnoujściu. Ich elementy powstają przy trwających remontach dróg, np. w Karsiborze, gdzie modernizowana jest ulica 1-go Maja - mówi Jaz.



W całym mieście jest ponad 40 km dróg dla rowerów i 100 km rowerowych szlaków.