Dron na ratunek tonącym? [ZDJĘCIA]

Dron może uratować życie osoby tonącej w morzu. Takim sprzętem dysponują już zachodniopomorscy ratownicy WOPR.

Dron patrolujący kąpielisko, a w razie potrzeby interweniujący. Takie możliwości mają już ratownicy, dbający o bezpieczeństwo nad polskim morzem.



Pomoc z powietrza może nadejść na kołobrzeskiej plaży MOSiR. Miejscowi ratownicy ćwiczyli w piątek wykorzystanie drona w czasie pozorowanej akcji ratunkowej.



Paweł Boguszewicz, ratownik pracujący na kołobrzeskiej plaży mówi, że dron wykorzystywany jest w czasie patrolowania brzegu morskiego, ale daje też dodatkowe możliwości w czasie ratowania ludzkiego życia.



- Podpinamy do tego drona sprzęt ratowniczy, możemy nadlecieć tym dronem nad osobę, która potrzebuje pomocy, możemy rzucić boję i przeholować ją do brzegu. Drugi wariant, to po prostu podlecieć, rzucić sprzęt asekuracyjny po to, żeby ta osoba mogła przeczekać aż do czasu dopłynięcia ratownika - tłumaczy Boguszewicz.



Na szczęście, na kołobrzeskim kąpielisku jeszcze nikt w tym roku nie utonął, dlatego sprzęt dotychczas wykorzystywany był jedynie w czasie ćwiczeń. Łącznie zachodniopomorscy ratownicy WOPR dysponują trzema dronami.