Sinice wciąż blokują plaże nad Miedwiem

Zakaz kąpieli w Jeziorze Miedwie utrzymany. Również na plaży w Morzyczynie i Zieleniewie w czwartek zaobserwowano sinice.

W sobotę ponownie skontrolowano stan wody - mówi kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Kobylanka Iwona Wróbel.



- Na ten moment, woda jest niezdatna do kąpieli. Na bieżąco to monitorujemy i będziemy informować o dalszych krokach - tłumaczy Wróbel.



Zarządcy kąpieliska czekają na zmianę pogody - wiatr lub deszcz. Aktualna informacja dot. jakości wody jest dostępna na stronie Głównej Inspekcji Sanitarnej pod hasłem "serwis kąpieliskowy".



- Tam ratownicy na bieżąco wprowadzają dane, tak samo sanepid. Po każdej kontroli, jeśli tylko okaże się, że woda jest zdatna do kąpieli, to taka informacja się pojawi i będzie można korzystać z naszego jeziora - dodaje Wróbel.



Inspekcja sanitarna ostrzega przed toksycznym działaniem sinic. W przypadku kontaktu z nimi może dojść do poparzeń skóry lub dolegliwości układu pokarmowego.



To jedyne kąpielisko w województwie, z którego nie można korzystać.